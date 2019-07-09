09.07.2019 20:15
Haberler» Güncel» Haber

YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü

YÖK Başkanı Saraç, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı ile görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaretler için Türkiye'de bulunan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini bildirdi.
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke'nin de katıldığı heyetle KKTC'deki üniversiteler ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerin durumlarının ele alındığı faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Saraç, "YÖK olarak, ülkemiz yükseköğretimine verdiğimiz önem kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer veriyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurulu, Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:16   Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak.
21:16   Eski eşyaları toplayıp mahallede müze kurdular
21:16   Gümüşhane'deki şebeke suyundan zehirlenme şüphesi
21:15   İzmir'de, organizatör soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi
21:14   Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı
21:14   DHA YURT BÜLTENİ - 18
21:14   Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel bir yol haritası olacak