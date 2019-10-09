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YÖK Başkanı Saraç: "Mehmetçiklerimizi Allah korusun, yar ve yardımcısı olsun"

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Memleketimizin güvenliği ve bölgede barışın tesisi için sefere çıkan kahraman Mehmetçiklerimizi Allah korusun, yar ve yardımcısı olsun" dedi.

09.10.2019 17:37YÖK Başkanı Saraç:
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Memleketimizin güvenliği ve bölgede barışın tesisi için sefere çıkan kahraman Mehmetçiklerimizi Allah korusun, yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saraç, görselde Türk bayrağıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Ordumuzun başlatmış olduğu 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle neticeleneceğine inanıyoruz, bunun için dua ediyoruz. Memleketimizin güvenliği ve bölgede barışın tesisi için sefere çıkan kahraman Mehmetçiklerimizi Allah korusun, yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güncel

Kaynak: İHA

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