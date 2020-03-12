Menü
Haberler ›› Güncel ››YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz - Güncel

YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde koronavirüs önlemlerine yönelik "Üniversitelerde ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz.

12.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:19
YÖK Başkanı Saraç: Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde koronavirüs önlemlerine yönelik "Üniversitelerde ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine YÖK'ün çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın koronavirüse yönelik üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceği ve alınacak diğer önlemlere ilişkin  sorusu üzerine Prof. Dr. Saraç, şunları söyledi: "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Bir iki üniversitemiz tatil ilan etti. Biz bunları yanlış buluyoruz. O zaman Bahçeşihir Üniversitesi veya Boğaziçi Üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa doğru gidiyor. Bu iş başladığında 'Bizim çoğumuz yurt dışında tıp eğitimi alıyor. Virüs nedeniyle İstanbul'daki bir üniversiteye yatay geçiş istiyoruz' talebiyle karşılaştık. Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor. Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki merciinin yani develetin bu kararı alması lazım."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nursima ÖZONUR/ANKARA,


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Yıldırım Kaya, Yekta Saraç, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi Güncel
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Güncel
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Son dakika: Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor Güncel
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor