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YÖK Başkanı Saraç: Öğretmen adayı son sınıf öğrenciler için rahatlatıcı karar aldık

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Öğrencilerimizin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders', 'ödev' ve 'dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik" dedi.

07.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:19
YÖK Başkanı Saraç: Öğretmen adayı son sınıf öğrenciler için rahatlatıcı karar aldık

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Öğrencilerimizin uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders', 'ödev' ve 'dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YÖK olarak, koronavirüs sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencileri anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrenciler tarafından kendilerine iletilen taleplere yönelik çalıştıklarını belirten Saraç, şunları kaydetti: "Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin 'ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik."


Kaynak: DHA

Etiketler: Yekta Saraç, Twitter, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››YÖK Başkanı Saraç: Öğretmen adayı son sınıf öğrenciler için rahatlatıcı karar aldık - Haberler

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