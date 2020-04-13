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YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hastanelere sahip üniversitelerin rektörleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.

13.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:26
YÖK Başkanı Saraç, rektörlerle koronavirüs sürecini konuştu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, hastanelere sahip üniversitelerin rektörleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini değerlendirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin yeni koronavirüs küresel salgını ile topyekun mücadelesinde üstün gayret gösteren sağlık kuruluşları arasında önemli yeri olan üniversite hastanelerinin bağlı bulunduğu üniversitelerin rektörleri ile video konferans gerçekleştirdiklerini" bildiren Saraç, "Gün boyu süren toplantıda, üniversite hastanelerimizin sürece ilişkin sundukları katkılar ile sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel
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