YÖK Başkanı Saraç'tan 'özel yetenek sınavı' açıklaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan 128 programdan sadece 14'ünde artık merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınacağını söyledi. Prof. Dr. Saraç, "Aldığımız karar 128 programdan 14'ünü etkiliyor. 'Özel yetenek sınavı kaldırıldı' iddiası bütünüyle gerçek dışı" dedi.

YÖK, 10 Ekim Perşembe günü yaptığı Genel Kurul toplantısında 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan yaklaşık 2,5 milyon adayı ilgilendiren önemli bir karar aldı. Kurul, bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim programının 2020 YKS'den itibaren merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci almasına karar verdi. "Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme ve Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı" programlarını içeren karar, tartışma yarattı.

'14 BÖLÜM İLE ALAKALI BİR KARAR'

YÖK Başkanı Yekta Saraç, basın mensuplarının konu ile ilgili sorusu üzerine tartışmalara açıklık getirdi. Çok açık bir bilgi kirliliği yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Saraç, "Deniliyor ki 'özel yetenek sınavı kaldırıldı'. Böyle bir durum asla söz konusu değil. Böyle bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. Söz konusu olan 128 programın 14'ü ile alakalı alınan bir karar. Bu programlara hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirme ile öğrenci alınıyor. Dolayısıyla 'bunlar sadece özel yetenek ile girilebilecek programlardır' düşüncesi yanlış, yanlış olduğunun en büyük delili sistem içerisinde bunların aynı zamanda merkezi yerleştirme ile de öğrenci alıyor olmalarıdır. Demek ki 'özel yetenek sınavı kaldırıldı' iddiası bütünüyle gerçek dışı, gerçeği yansıtmayan bir husus. İkinci husus 14 program aynı zamanda eş zamanlı olarak merkezi sınavla da öğrenci alan programlar" diye konuştu.

'KARAR ÖĞRENCİNİN LEHİNE'

Bu 14 programdan merkezi yerleştirme ile öğrenci alanlardaki doluluk oranının özel yetenekle alanlara göre daha yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saraç, "Yani karar öğrencinin aleyhine değil, lehine bir adım olarak da değerlendirilebilir. Aldığımız karar 128 programdan 14'ünü etkiliyor. 'Özel yetenek ile daha nitelikli öğrenci geliyor' tartışması çok yersiz bir tartışma olur. Bu programlarda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların mezun yetkinliği hiçbir zaman zaten tartışma konusu olmadı" dedi.

'114 PROGRAM ÖZEL YETENEK İLE ÖĞRENCİ ALACAK'

Saraç, 114 programın özel yetenek sınavı ile öğrenci almaya devam edeceğini, bunlar arasında beden eğitimi ve spor öğretmenliği, resim, müzik, oyunculuk, seramik gibi bölümlerin yer aldığını dile getirdi. Saraç "Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılması tabi öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bir bilgi kirliliği oluşturuyor. Özel yetenekle öğrenci alımı devam edecektir" şeklinde konuştu.

- Ankara