YÖK Başkanı Saraç'tan "tatil" açıklaması Açıklaması
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil tartışmalarına ilişkin, "Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor.
12.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:26
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil tartışmalarına ilişkin, "Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz." dedi.
Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplantısında, koronavirüs nedeniyle yapılan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saraç, koronavirüs ile ilgili dün İstanbul ve Ankara'daki üniversite rektörleri, en fazla yabancı uyruklu öğrencisi olan üniversitelerin rektörleri ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptıklarını anımsattı.
Birkaç üniversitenin tatil ilan ettiğini ancak bunu yanlış bulduklarını belirten Saraç, "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Biz bunları yanlış buluyoruz. Bahçeşehir veya Boğaziçi üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa da doğru gidiyor." diye konuştu.
Yekta Saraç, yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için İstanbul'daki bir üniversiteye geçiş talebiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hastalıklara cevap verme noktasında ilköğretim öğrencileriyle belli bir yaştaki üniversite öğrencisinin durumunun çok farklı olduğuna işaret eden Saraç, okulların tatil edilmesi beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:
"Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki mercinin yani devletin bu kararı alması lazım."
Saraç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu toplantısında, koronavirüs nedeniyle yapılan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saraç, koronavirüs ile ilgili dün İstanbul ve Ankara'daki üniversite rektörleri, en fazla yabancı uyruklu öğrencisi olan üniversitelerin rektörleri ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte bir toplantı yaptıklarını anımsattı.
Birkaç üniversitenin tatil ilan ettiğini ancak bunu yanlış bulduklarını belirten Saraç, "Bu konunun bir devlet kararına dönüşmesi lazım. Biz bunları yanlış buluyoruz. Bahçeşehir veya Boğaziçi üniversitelerinin öğrencileri değerli de diğerleri değersiz mi oluyor? Burada onların aceleci tavrı yanlışa da doğru gidiyor." diye konuştu.
Yekta Saraç, yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için İstanbul'daki bir üniversiteye geçiş talebiyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Şimdi bunlar başladı. Biz bu meselenin sükunetle yönetilmesinden yanayız. Paniklemeye başladığımızda marketlerde ve eczanelerde raflar boşalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Hastalıklara cevap verme noktasında ilköğretim öğrencileriyle belli bir yaştaki üniversite öğrencisinin durumunun çok farklı olduğuna işaret eden Saraç, okulların tatil edilmesi beklentilerine ilişkin de şunları söyledi:
"Büyükşehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacağını düşünüyoruz. O yüzden bugün itibarıyla bütün üniversitelerimizde bir rektör yardımcısı görevlendirildi. YÖK'ten bir enfeksiyoncu görevlendirdik. Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon içinde bilgilendirme sürecine başlıyoruz. Meselenin hemen tatile getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bizim dışımızdaki mercinin yani devletin bu kararı alması lazım."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, İstanbul, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Haberler
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor