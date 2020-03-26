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YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi.

26.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:48
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi. (1)
YÖK Başkanı Saraç: "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik."
YÖK Başkanı Saraç: "Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak."
YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. " YÖK Başkanı Saraç: ’Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır’

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güncel

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YÖK Başkanı Saraç: "Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır"

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