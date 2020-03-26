YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için...
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.
26.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:22
YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."
Kaynak: AA
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