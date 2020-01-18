YÖK Başkanı Saraç: Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirledik

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' kaliteyi gözeten bir bakış açısıyla yeniden düzenledik" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yazılı açıklamasında, son dönemde başlattıkları 'Yeni YÖK' konsepti kapsamında gerçekleştirdikleri bütün çalışmaların temelinde yükseköğretimde kalite çıtasını yükseltmenin her zaman birinci hedef olduğunu söyledi. Prof. Dr. Saraç, "2020 yılı hedeflerimiz arasında kamuoyuna beyan ettiğimiz taahhüdümüze uygun olarak mevcut 'Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esasları' kaliteyi gözeten bir bakış açısıyla yeniden düzenledik. Artık dil hazırlık sınıflarında görev alacak yabancı öğretim görevlilerinin o dilin ana dilleri olmaları yeterli sayılmayarak, 'dil öğretimiyle ilgili akademik tecrübelerini belgelemeleri', 'iş deneyimine ve uluslararası sertifikalara sahip olmaları' gibi yeni kriterler aranacak. Lisans ve lisansüstü programlarda ders verecek doktoralı yabancı uyruklu öğretim üyelerinin ders vereceği programın eğitim diliyle ilgili yeterliğini kanıtlamış olması, akademik tecrübeye sahip olması, alanında belli sayıda yayının olması gibi şartları sağlaması gerekecek. Ön lisans programlarında istihdam için de aynı şekilde iş tecrübesi aranacak" ifadelerini kullandı.

'ÜSTÜN NİTELİKLİ BİLİM İNSANLARINI HEDEFLİYORUZ'

Prof. Dr. Saraç, ayrıca sadece ders vermek amacıyla yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam etme anlayışına ilaveten Yeni YÖK konseptine uygun olarak, yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamında Türk yükseköğretimine ilk defa 'araştırma' amacının da gözetildiği yeni ve yenilikçi bir anlayış da getirdiklerini kaydetti. Prof. Dr. Saraç, "Bu çalışmamızla, sadece yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısını artırma amacını ve bu süreci bir tarafa bırakmayı; artık bunun yerine yabancı dil öğretiminde de lisans ve lisansüstü programlarda da ancak ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, bilim hayatımıza katkı sağlayabilecek evsaftaki kişilerin üniversitelerimizde ders vermelerini sağlamayı, ayrıca üstün nitelikli bilim insanlarını üniversitelerimizdeki araştırmalara ve projelere çekebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,