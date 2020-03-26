YÖK Başkanı Saraç: "YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını kararlaştırdık"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, basın toplantısı düzenledi. (2)YÖK Başkanı Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.Saraç: "(YKS) Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek."YÖK Başkanı Saraç: "(YKS) Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır."YÖK Başkanı Saraç: "(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz."

Kaynak: AA