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YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretime 23 Mart'ta uzaktan öğretimle devam edilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek" dedi.

20.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54
YÖK Başkanı Saraç: Yükseköğretime 23 Mart'ta uzaktan öğretimle devam edilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiğimiz yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edilecek" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yükseköğretime 23 Mart Pazartesi günü dijital imkanlar ve uzaktan öğretim ile devam edileceğini ifade etti. Öğrencilerden geçici bir süre evde, ailelerinin yanında derslere odaklanmasını isteyen Prof. Dr. Saraç, "Geleceğimizin teminatı olan sizlerin ve kıymetli ailelerinizin telaşa kapılmamalarını ve ilgili bütün devlet yetkililerimizin tavsiyelerine uymalarınızı öneriyoruz. Hepinizin mümkün olduğunca evde kalarak bu süreci toplu ortamlardan uzak, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi özellikle tavsiye ediyoruz" dedi.

'BU VİRÜSÜ BAHAR AYLARINDA YENECEĞİZ'

Prof. Dr. Saraç, öğrencilere önerilerde de bulanarak, "Bu müddet içinde evinizde Yahya Kemal'i, Kemal Tahir'i, Tolstoy'u, Mehmet Akif'i veya sohbetiyle kendinizi mutlu hissettiğiniz herhangi bir romancıyı, şairi misafir etmenizi, onların kitapları ile içinde bulunduğunuz odanızı, evinizi sınırsız genişliğe çevirmenizi de ihmal etmeyin. Bu salgın hastalığı ülkece en az zararla, devlet- millet bütünlüğü ve dayanışma içerisinde başarı ile atlatacağımıza olan inancımız tam. Kışın çıkan bu virüsü bahar aylarında inşallah hep birlikte yeneceğiz. Bahar ayları bir muştudur, tabiatın yeniden canlanmasıdır, kendisini yenilemesidir. Bu topraklar geçmişte de pek çok devirde ne sıkıntılar, işgaller, yangınlar, depremler, zorluklar gördü ama her zaman eskisinden daha güçlü bir şekilde bu millet başını göklere doğru uzattı. Bu sefer de inşallah böyle olacak. Bu milletin istikbali sizsiniz. Sizler bu ülkenin alternatifi olmayan değerlerisiniz. Bunu biliyoruz ve sizler için çalışıyoruz. Bu hususta bütün üniversitelerimizin değerli rektörlerinin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Yekta Saraç, Twitter, 23 Mart, Güncel

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