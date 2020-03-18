YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital...
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" -"Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek" YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde...
18.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:11
YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak"-"Online sınav olup olmayacağına üniversiteler karar verecek"
ANKARA - YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" açıklamasında bulundu.
ANKARA - YÖK Başkanı Saraç, "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak" açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :YÖK Başkanı Yekta Saraç: "23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital...
Etiketler : Yekta Saraç, 23 Mart, Güncel
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