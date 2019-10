Yök başkanı yekta saraç başarılı üniversiteleri öne çıkarmaya çalışıyoruz

YÖK 1002000 Buluşmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Başarılı üniversiteleri öne çıkarmaya çalışıyoruz. dedi.

97 BİN ÖĞRENCİMİZ DOKTORA YAPIYOR

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 1002000 programında yer alan uluslararası güvenlik ve terör, iletişim çalışmaları, göç, siyasal coğrafya alanları hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Öğrencilerimizle yaptığımız her toplantı bana ve eminim ki rektör hocalarımıza enerji veriyor. Türkiye'deki üniversitelerimize bugün itibarıyla 43 bin 650'si kız öğrencilerden oluşan toplam 97 bin öğrencimiz doktora yapıyor. Bunların bir kısmı araştırma görevlisi statüsünde. Bir kısmı kendi kadrosunun dışında başka bir üniversitede doktorasını yapıyor. Bir kısmı ise başka bir işte çalışıyor ifadelerini kullandı.

BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ

Farklı misyonlar kazanan ve bölgeleriyle de farkı sağlamaya çalışan üniversiteler dönemine geçtik diyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, şunları söyledi Bir araştırma üniversiteleri, bir de bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler olarak bu süreci sürdürüyoruz. Araştırma üniversiteler hem araştırma hem de aday araştırma üniversiteleri olmak üzere iki ayrı şekilde oluşturuldu. Geçen hafta biz bu üniversitelerin performanslarını kamuoyuyla paylaştık. Bu araştırma üniversitelerinin en başarılı ilk beşine de kamu kaynaklarından araştırma bütçelerine bir ilave ekleme yapıldı. Bölgesel kalkınma odaklı üniversiteler için ise ilk olarak beş üniversiteyle başladık. Sonra beş üniversite daha ilave ettik. Bulundukları bölgenin potansiyeli, üniversitenin kendisinin potansiyeli ve gücü bir de üniversitenin sahip olduğu potansiyeli kullanıp kullanmadığı ile alakalı sicili dikkate alınarak belirliyoruz. Her iki hususta da dikkat ettiğimiz nokta üniversitelerin yarışması. Yani biz artık başarılı üniversiteleri öne çıkarmaya çalışıyoruz. Diğerlerini onlara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Altını çiziyorum, üniversitelerimizin birbirinin kopyası olması durumunu geride bıraktığımızı ifade ediyorum diye konuştu.

4 BİN 250'NİN ÜZERİNDE BURSİYER PROGRAMA ALINDI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, burs programı hakkında ayrıntıları paylaştı. Saraç, Bu burs programında 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir dönemi itibarıyla altı kez çağrıya çıkıldı. Altıncı çağrı dönemi sonucunda halihazırda 4 bin 250'nin üzerinde bursiyer burs programına alındı. 4 bin 250 kişinin yüzde 65'i kız öğrencilerden oluşuyor. Programa ilişkin farkındalık ve talep günden güne artıyor. Her yeni çağrıya daha fazla üniversite başvuruyor. Ana gayemiz geleceğe güçlü nesiller yetiştirmek. Ülke adına sizlerle ilgili hayallerimiz ve beklentilerimiz var. Bilim kurumları her şeyden önce kendi ülkesinin değerlerini referans alır. Kendi değerlerini evrensel olanla kucaklaştırmaya çalışır ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan da açılış konuşmasında burs programına değinerek, Farklı bilim dallarında doktora alanı olarak seçilen başlıklarda nitelikli bilgi ve nitelikli insan temasıyla doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencilerin desteklenmesine yönelik doktora-burs programı bu kapsamda başlatılmıştır. Türkiye'de bilimin geliştirilmesi yönünde son derece önemli olan bu adımın atılması noktasında öncülük eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, akademisyenler ve öğrenciler katıldığı etkinlikte, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doktora öğrencilerinin çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: DHA