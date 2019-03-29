Yok Böyle Bir Şaka...poşetin İçinden Çıkan Çocuğun Yaşlı Adama Şaka Yaptığı Anlar Kamerada

Kaynak: İHA

Yok böyle bir şaka...Poşetin içinden çıkan çocuğun yaşlı adama şaka yaptığı anlar kameradaBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinin tatil mekanı Oylat'ta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan video tıklanma rekorları kırıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu video hem insanları güldürdü, hem de düşündürdü. Oylat böylesinde temizlik çalışması yapan yaşlı adam, köşede bulunan çöp poşetine yöneldiği sırada ağzını açtı. Bu sırada poşetin içinden çıkan çocuğu görünce hayatının şokunu yaşadı. Çocuk gülerek poşetle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntüler sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.