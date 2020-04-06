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Yok böyle kaza... Alkollü direksiyona geçti site havuzuna uçtu

Bursa'da lüks site içerisinde aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, araçta bulunan 3 kişiyle birlikte havuza uçtu.

06.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:25
Yok böyle kaza... Alkollü direksiyona geçti site havuzuna uçtu
Bursa 'da lüks site içerisinde aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, araçta bulunan 3 kişiyle birlikte havuza uçtu. Hastaneye götürülen sürücü 1.96 promil alkollü çıktı.

Kaza, Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 DP plakalı araç sürücüsü V.D., alkollü direksiyon başına geçince olanlar oldu. Aracını park etmek için site içerisindeki otoparka giren V.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, içerisinde bulunan sürücü ve 2 yolcu ile havuza uçtu. Yan yatan araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Sürücü V.D. hastanede yapılan alkol testinde 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü V.D.'ye cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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