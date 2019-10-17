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YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

17.10.2019 12:37YÖK, cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, YÖK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işletip, bu girişimde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin savunmasını aldı. Bugün gerçekleştirilen, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında da MAKÜ'den gönderilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. Görüşmede, MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelenerek, sözlü savunması alındı.Kurul toplantıda, üniversitenin 'kamu görevinden çıkarma' teklifini uygun bularak, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.



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Kaynak: DHA

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