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'YÖK Dersleri Platformu'nu 400 bin kişi ziyaret etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nun (YÖK) uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla hizmete sunduğu YÖK Dersleri Platformu'nun toplam ziyaretçi sayısı 400 bine yaklaştı.

31.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:38
'YÖK Dersleri Platformu'nu 400 bin kişi ziyaret etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nun (YÖK) uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine destek vermek amacıyla hizmete sunduğu YÖK Dersleri Platformu'nun toplam ziyaretçi sayısı 400 bine yaklaştı.

YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan ve uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart'ta üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunulan YÖK Dersleri Platformu, büyük ilgi gördü. 'yokdersleri.yok.gov.tr' internet adresi üzerinden giriş yapılan web ara yüzünü günlük ortalama 50 bin kişi ziyaret ederken, bugüne kadar platforma giren toplam ziyaretçi sayısı ise 400 bine yaklaştı. YÖK yetkilileri, henüz bir hafta olmasına rağmen platforma gösterilen bu yoğun ilginin uzaktan eğitim esnasında öğrencilerin dijital ders içeriklerinden de istifade ettiğini gösterdiğini belirtti.

EN ÇOK GİRİŞ İSTANBUL'DAN YAPILDI

Platformu kullanan kişilerin sisteme giriş yapma yöntemleri incelendiğinde yüzde 68'nin mobil telefon üzerinden, yüzde 31'nin masaüstü ile bilgisayardan, yüzde 1'nin ise tablet bilgisayardan giriş yaptığı görüldü. Ziyaretçilere il bazında bakıldığında en çok girişin İstanbul 'dan yapıldığı gözlenirken, onu sırasıyla Ankara, İzmir ve Adana takip etti. Platforma en çok giriş yapılan iller arasında Diyarbakır, Samsun, Antalya, Bursa, Konya ve Gaziantep gibi farklı bölgelerden şehirler de yer aldı. Yurtdışındaki öğrencilerin de ilgi gösterdiği platforma en çok giriş yapılan ülke KKTC oldu. KKTC'yi sırasıyla Almanya ve ABD izlerken, Azerbaycan, Hollanda, Kırgızistan, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelerin de platforma en çok giriş yapılan ülkeler arasında yer alması dikkat çekti.

ODTÜ'DEN PLATFORMA DİJİTAL DESTEK

İlk aşamada İstanbul, Atatürk ve Anadolu Üniversitelerinin dijital ders içeriklerinin yer aldığı platforma geçtiğimiz günlerde ODTÜ de önemli bir katkı sağladı. ODTÜ akademisyenlerince hazırlanan ders kitapları ve videoları platformda paylaşılarak bütün öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece ders kitaplarının yanında bazı derslerin videoları da ilk kez platformda yer almaya başladı. İlerleyen günlerde platformdaki derslere ait videolar ve sunumların da artacağını bildiren YÖK yetkilileri, birçok üniversitenin katkı için kendileri ile temasta olduklarını dile getirdi. Platformun program sayısı ve içerik çeşitliliği açısından daha da zenginleşeceğini vurgulayan yetkililer, bu sayede öğrencilerin farklı akademik kültürlerle de tanışma fırsatını yakalayacaklarının altını çizdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, 23 Mart, Güncel
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