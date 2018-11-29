YÖK Heyeti, Grü'de İncelemede Bulundu

29 Kasım 2018 Perşembe 10:45



29 Kasım 2018 Perşembe 10:45

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖK) "Kurumsal Dış Değerlendirme Programı" kapsamında dış değerlendirme takımı üyelerinin Giresun Üniversitesi'nde (GRÜ) incelemelerde bulunduğu bildirildi.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, heyetin 26-28 Kasım tarihleri arasında üniversiteyi ziyaret ettiği, çeşitli incelemelerde bulunduğu, toplantılar gerçekleştirdiği ifade edildi.Açıklamada, "Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, üniversitenin senato, kalite kurulu, enstitü, fakülte, yüksekokul ve daire başkanlıkları, akademik ve idari personel grupları ile öğrenci grupları ve şehrimizde faaliyet gösteren dış paydaşlarımızın katıldığı toplantılar düzenlendi." denildi.Heyetin üniversitede yürütülen kalite süreçleri hakkında da ilgililerden bilgiler aldığı kaydedilen açıklamada, heyetin Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun ile de bir araya geldiği aktarıldı.