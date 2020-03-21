Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı - Haberler

YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.

21.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:14
YÖK koronavirüs önlemleri kapsamında Kıbrıs'ta okuyan öğrencilere ilişkin kararlar aldı
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelere gönderilen yazıya göre, Kurul tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde kayıtlı ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.
YÖK, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecinin detaylarına ilişkin Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan KKTC'deki üniversitelerin rektörlüklerine yazı gönderdi.
Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart'ta gerçekleştirilen Yüksekögˆretim Yürütme Kurulu toplantısında, KKTC mevzuatına göre kurulmus¸ ve Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan üniversitelerin önlisans ve lisans örgün ögˆretim programları ile YÖK tarafından tanınan lisansüstü örgün ögˆretim programları için de bazı kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, yüksekögˆretim kurumlarınca her düzeydeki yüksekögˆretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli alt yapı ve yetkinlik varsa "2019-2020 egˆitim ve ögˆretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla" uzaktan ögˆretimle yürütülebilecek.
Uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak egˆitim verilebilecek.
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi konusu
Yüksekögˆretim kurumları, program çes¸itlilikleri ve alt yapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararıyla örgün egˆitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri egˆitim ve ögˆretim faaliyetlerini, niteligˆi göz önünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan ögˆretim yoluyla sürdürebilecek.
Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek.
Sınavlar ve ögˆrenci bas¸arısının degˆerlendirilmesine ilis¸kin hususlar, ilgili programın ögˆrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yas¸anabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak, yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan s¸effaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" dogˆrultusunda yürütülecek.
Engelli öğrencilerin durumu da dikkate alınacak
Bu yüksekögˆretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan ögˆretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli ögˆrencilerin engel durumunu mümkün oldugˆunca dikkate alacak.
Söz konusu karar daha sonraki süreçte Kurul tarafından tanınan ve Yüksekögˆretim Kurulu izniyle T.C. uyruklu ögˆrenci kontenjanı verilen KKTC'deki üniversitelerin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında uzaktan ögˆretimle egˆitim ve ögˆretimin devam edebilecegˆi anlamına gelecek ve konuya ilis¸kin uygulama, sadece Kovid-19 salgını dönemince geçerli olacak.
Kovid-19 salgını süresince söz konusu programlarda kayıtlı olan ögˆrencilerin denklik is¸lemlerinde 9 Mart'tan itibaren KKTC'de bulunma s¸artı aranmayacak.
YÖK'ün tanımadığı ve kılavuzda olmayanları kapsamayacak
Bu üniversitelerde 2019-2020 egˆitim ögˆretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her programa göre yogˆunlas¸tırılmıs¸ akademik takvim yapılarak, Kovid-19 salgını sonrasında yaz ögˆretimi uygulanabilecek ve yapılamayan sınavlar yapılabilecek.
Bu kararlar, Yüksekögˆretim Kurulu tarafından tanınmayan, YKS Yüksekögˆretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer almayan üniversiteleri kapsamayacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Haberler
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi Haberler
İran, koronavirüsün pençesinde kıvranırken Ruhani ABD halkına seslendi
Dünya Sağlık Örgütü, ’Virüs gençleri etkilemiyor’ tezini çürüttü: Ölebilirsiniz! Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Haberler
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadına, 35 bin dolarlık fatura
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor Haberler
Ölü ve vaka sayısı katlanarak artarken uyarıları kimse dikkate almıyor
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi Haberler
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

Beşiktaş'ta vatandaşlara hijyen kiti verildi - Haber Pelikanlar Mersin'de göç molası verdi - Haber Korona yasağı, İranlı çift ile çocuklarını ayırdı - Haber Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber Kuzey Kore'den Doğu Denizi'nde füze denemesi - Haber Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak - Magazin Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı - Haber Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi - Haber
Loading