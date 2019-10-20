Haberler » Güncel » YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme

YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteye girişte, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasının 1 yıl ertelendiği açıklandı.

20.10.2019 17:45YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasına 1 yıl erteleme

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) üniversiteye girişte, 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasının 1 yıl ertelendiği açıklandı.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmede, üniversitelerdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alındığı, bunlardan 14 programa bazı üniversitelerin merkezi yerleştirme sınavı diğer bazı üniversitelerin ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ettiği belirtildi. Yükseköğretim Kurulu'nca hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa, 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavının sunucu ile yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti. Konuyla ilgili öğrencilerin ve velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alındı. Bunun üzerine kararın uygulanmasının 1 yıl ertelenerek, 2021 yılından itibaren başlatılması konusu görüşüldü ve karara bağlandı. Bilgilendirmede, "Bu vesileyle Yükseköğretim Kurulu'nun eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz" denildi.



Yükseköğretim Kurulu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:56 Gaziantep'te futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:56 Ordu'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
18:48 Ergene'den Barış Pınarına destek kermesi
18:53 Kurtulmuş: "Tahkimatın yok edilmesiyle ilgili bu süreçte sonuç alacağımızı ümit ediyoruz
18:46 Gelin geldiği köye muhtar oldu, hizmetleri bir bir getirdi
18:50 İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 1'i ağır 6 yaralı
18:47 Eyüpsultan'da ayaklarını bağlayıp atı öldürdüler; eti için kesecekleri iddiası
20.10.2019 18:57:02