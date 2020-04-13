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YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılıkta mezun aşamasındaki öğrencilere staj kolaylığı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, diş hekimliği ve eczacılık programlarından mezun aşamasında öğrencilerin stajını koruyucu önlemler alınarak, yapabileceği gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabileceğini açıkladı.

13.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:46
YÖK'ten diş hekimliği ve eczacılıkta mezun aşamasındaki öğrencilere staj kolaylığı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, diş hekimliği ve eczacılık programlarından mezun aşamasında öğrencilerin stajını koruyucu önlemler alınarak, yapabileceği gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının yaşattığı güçlükler nedeniyle yükseköğretim kurumlarındaki diş hekimliği ve eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerin staj ve uygulama eğitimleri ile ilgili yeni karar aldıklarını belirtti. Saraç, açıklamasında şunları kaydetti: "Alınmış olan daha önceki staj, uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, diş hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri; eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj, uygulama eğitimlerini; koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir. Alınan bu kararın öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Yekta Saraç, Twitter, Güncel
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