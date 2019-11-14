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YÖK'ten ihtisaslaşan bazı üniversitelere kadro takviyesi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye, kendilerine verilen "ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere 50 kadro tahsis edildi.

14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:26YÖK'ten ihtisaslaşan bazı üniversitelere kadro takviyesi
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye, kendilerine verilen "ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere 50 kadro tahsis edildi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, "yeni YÖK" anlayışıyla yükseköğretim sisteminde getirilen çeşitlilik bağlamında süreç, "araştırma/aday araştırma üniversiteleri" ile "bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversiteler" olarak iki koldan yürütülüyor.
"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" ile 2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin, bulundukları ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetlerle bölgesel kalkınmanın aktörü olmaları amaçlanıyor.
Bu kapsamda, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan 10 üniversiteye kendilerine verilen "ihtisaslaşma alanlarında" kullanılmak üzere YÖK tarafından talep edilen 50 kadro izni, Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görüldü. Bu kadrolar, YÖK tarafından üniversitelere tahsis edildi.
Program kapsamındaki üniversiteler, bu kadroları sadece belirlenen ihtisas alanlarında kullanacak.
Üniversiteler ve ihtisaslaşacakları alanlar şöyle:
"Aksaray Üniversitesi; sağlık ve alanında, Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında, Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında, Kastamonu Üniversitesi; tabiat turizmi ve ormancılık alanında, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında, Muş Alpaslan Üniversitesi; hayvancılık alanında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi; çay alanında, Siirt Üniversitesi; tarım ve hayvancılık alanında, Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında."

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Kaynak: AA

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