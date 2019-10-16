YÖK'ten özel yetenek sınavı açıklaması! Özel yetenek sınavları kalktı mı?

2019 yılına kadar özel yetenek ile öğrenci alan bazı bölümler YÖK'ün açıklamasına göre özel yetenek sınavı aracılığıyla öğrenci alamayacak. 2020 YKS sınavı sonrası 14 yükseköğretim programı merkezi yerleştirmeye tabii olacak. İşte o bölümler…

114 PROGRAMA ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALIMI DEVAM EDECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, özel yetenek ile öğrenci alan 128 programdan sadece 14'ünü merkezi yerleştirmeye dahil ettiklerini belirtti. Güzel sanatlardan özel yetenek sınavının kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

ÖZEL YETENEK SINAVI KALDIRILAN PROGRAMLAR

YÖK'ün özel yetenek sınavının kaldırılmasına karar verdiği bölümler, aynı zamanda merkezi yerleştirmeyle de öğrenci alan bölümler. İşte o programlar: Çizgi Film (Animasyon), Grafik, Grafik Resimleme, Baskı, Grafik Tasarım, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Tekstil, Tekstil Geliştirme ve Pazarlama, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerinden özel yetenek sınavı kaldırıldı.

ÖZEL YETENEK SINAVI NEDİR?

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi gibi daha çok yeteneklerinin ön planda olduğu bölümlerde var olan zorunlu sınavlardır. Özel yetenek sınavları, sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci yerleştirme işlemleri ÖSYM'den bağımsız olarak, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenir. Özel Yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler üniversite sınavına da girmek zorundalar. Örneğin, güzel sanatlarda resim bölümü okumak isteyen bir öğrenci, gireceği özel yetenek sınavında ondan istenen figür veya objeyi çizer. Ardından kurul çizimleri belirli ölçütlere göre değerlendirerek kişinin o bölüme girme yetkinliğine sahip olup olmadığına karar verir.