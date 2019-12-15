Haberler » Güncel » YÖK'ten 'Seçilmiş Düzey 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme Çalıştayı' - Haber

YÖK'ten "Seçilmiş Düzey 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme Çalıştayı"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, "Seçilmiş Düzey 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme Çalıştayı" düzenlendi.

15.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:26YÖK'ten
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, "Seçilmiş 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme Çalıştayı" düzenlendi.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 'da, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin ortak sorunları ele alındı.
YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Necip Çamuşçu ile 38 üniversitenin rektörü katıldı.
İki gün süren çalıştayda dört oturumda, "Eğitim-öğretim", "Araştırma-geliştirme", "Bilinirlik", "Liderlik-motivasyon" konuları görüşüldü. Ayrıca çalıştay öncesinde bölge üniversitelerinde görev yapan 10 bine yakın akademik personelin katılım gösterdiği "Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme" anket sonuçları da değerlendirildi.
Çalıştay süresince yapılan fikir alışverişleri, değerlendirmeler ve çözüm önerilerinden oluşan çıktılar ise raporlaştırılarak Yükseköğretim Kuruluna sunulacak.

Malatya İnönü Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Malatya, Düzey, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:58 Siirt'te "Siyer-i Nebi" yarışması - Haber
13:56 Ceren'in katilinin yargılaması, 23 Aralık'ta başlayacak - Haber
13:56 Komandolardan öğrencilere 'mektup' teşekkürü - Haber
13:56 Sakarya'dan kısa kısa - Haber
13:56 İznik'te süt kamyonu yandı - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
15.12.2019 14:04:06