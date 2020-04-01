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YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve...

01.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:16
YÖK'ten üniversite öğrencileri için kayıt dondurma ve erteleme hakkı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine, tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine olanak sağladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, rektörlüklere gönderilen yazıda, koronavirüs nedeniyle üniversitelerde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmaması yönünde alınan karar hatırlatıldı. Bu kapsamda üniversitelerde eğitim, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılacak ve derslerin teorik kısımlarının gerekli teknik altyapı ve yeterliğe sahip olmaları halinde uzaktan ve dijital öğretim yöntemle yapılması konusunda üniversiteler yetkili olacak. Yazıya göre, küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrenciler, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek YÖK'ten, uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Yükseköğretim Kurulu'nun dünkü toplantısında, koronavirüs küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması ve bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak bazı yeni kararlar alındı. Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2019- 2020 eğitim- öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ İLE SINIRLI OLACAK

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak. Tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla dijital imkanlar ile yapılabileceği gibi öğrenciler, bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek. YÖK yetkilileri, tez öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavlarının dijital imkanlar ile yapılmasında video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte öğrencilerin bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verildi. YÖK'ün kararları, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olacak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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