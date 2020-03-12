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YÖK'ten üniversitelere virüs tatili açıklaması

YÖK, üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacağını, virüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

12.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:10
YÖK'ten üniversitelere virüs tatili açıklaması
YÖK, üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacağını, virüsün Türkiye 'deki seyrine göre bu konunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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