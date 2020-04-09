YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2019-2020 bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle 'ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi' şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi' kapsamında; bazı lisans programlarında 7+1, bazı ön lisans programlarında ise 3+1 uygulamalı eğitim modelinin uygulandığını kaydetti. Saraç, bu yıl bahar döneminde koronavirüs salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçildiğini, pek çok işletmenin de faaliyetlerine ara vererek, esnek veya kısmi zamanlı çalışmaya başlandığını hatırlattı. İşletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkanı kalmadığını belirten YÖK Başkanı Saraç, şunları kaydetti: "Bu nedenle yükseköğretim kurumlarımızda 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle 'ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi' şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir. YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak "eş zamanlı farklı uygulamaları" devreye sokmaya ve mümkün olduğunca 'en az mağduriyet' ile bu süreci yönetmeye çalışmaktayız."