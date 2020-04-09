Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2019-2020 bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle 'ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi' şeklinde yükseköğretim kurumları...

09.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:26
YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "2019-2020 bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle 'ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi' şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi' kapsamında; bazı lisans programlarında 7+1, bazı ön lisans programlarında ise 3+1 uygulamalı eğitim modelinin uygulandığını kaydetti. Saraç, bu yıl bahar döneminde koronavirüs salgını nedeniyle örgün eğitime ara verilerek, uzaktan eğitime geçildiğini, pek çok işletmenin de faaliyetlerine ara vererek, esnek veya kısmi zamanlı çalışmaya başlandığını hatırlattı. İşletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkanı kalmadığını belirten YÖK Başkanı Saraç, şunları kaydetti: "Bu nedenle yükseköğretim kurumlarımızda 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle 'ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi' şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir. YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak "eş zamanlı farklı uygulamaları" devreye sokmaya ve mümkün olduğunca 'en az mağduriyet' ile bu süreci yönetmeye çalışmaktayız."


Kaynak: DHA

Etiketler: Yekta Saraç, Twitter, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Köylüler, koronavirüsün bitmesi için 70 küçük, 3 büyükbaş hayvan kesti - Haber 15:24: Nijerya'da kızamık salgınında 8 çocuk hayatını kaybetti - Haber 15:24: Kırklareli Valiliğinden açıklama Açıklaması - Haber 15:24: Mersin'de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteği - Haber 15:24: Bodrum'da market önündeki yardım dolabı, aynı aileden olduğu öne sürülen kişilerce boşaltıldı - Haber 15:11: Son Dakika: İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının detayları: Cep telefonunuza mesaj gelecek - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor