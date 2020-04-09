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YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, 2019-2020 Bahar Dönemini kapsayan yeni bir karar daha alındığını açıkladı.

09.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:30
YÖK'ten uygulamalı eğitim gören öğrencilere staj kolaylığı
YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, 2019-2020 Bahar Dönemini kapsayan yeni bir karar daha alındığını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) M. A. Yekta Saraç, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yeni bir karar alındığını resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Verilen kararın sadece 2019-2020 yılı Bahar Dönemini kapsadığının altını çizen YÖK Başkanı Saraç, "Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü projemiz kapsamında, bazı lisans programlarında 7+1; bazı ön lisans programlarında ise 3+1; yani 7 veya 3 dönem dersliklerde, 1 dönem ilgili sektörün işletmelerinde verilmek üzere 'uygulamalı eğitim modeli' uygulanmaktadır. Bu yıl bahar döneminde salgın nedeniyle örgün eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmiş, diğer taraftan pek çok işletme de faaliyetlerine ara vererek esnek veya kısmi zamanlı çalışmaya başlamış, dolayısıyla işletmelerde uygulamalı eğitime devam etme imkanı kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
Son dönemde yaşanan tüm sıkıntıları da göz önünde bulundurarak alınan kararı Saraç, "Bu nedenle yükseköğretim kurumlarımızda 7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 5-6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar Dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle 'ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi' şeklinde yükseköğretim kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verilmiştir" şeklinde açıkladı.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Twitter, Güncel
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