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YÖK'ün iyileştirme talebine Bakan Albayrak'tan olumlu cevap

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının 'kadro' ve 'özlük' haklarına yönelik iyileştirme talebine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olumlu cevap verdi.

24.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
YÖK'ün iyileştirme talebine Bakan Albayrak'tan olumlu cevap

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının 'kadro' ve 'özlük' haklarına yönelik iyileştirme talebine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olumlu cevap verdi. Bakan Albayrak, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde sağlık çalışanlarının, yeni koronavirüs hastalığı ile mücadelede büyük fedakarlık içerisinde çalıştığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki sağlık çalışanlarının kadro ve özlük hakları durumlarının iyileştirilmesine yönelik yapılan açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirten Prof. Dr. Saraç, benzer bir iyileştirmenin üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli için de geçerli olması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Saraç, "Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve bu hastanelerde çalışanlar ile ilgili yapılan düzenlemelerin bir benzerinin üniversite hastaneleri ve çalışanları için de yapılması yönündeki taleplerimizi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ilettik. Sayın Bakanımızın üniversite hastanelerimizin önemine vakıf olduğunu görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduk. Bu salgın sürecinde 'önce insan ve sağlık' diyen Bakanımızın bu konuya olumlu yaklaşacağına olan güvenimizin tam olduğunu ifade ederiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN OLUMLU CEVAP

Bakan Albayrak ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının taleplerinin öncelikleri olacağını belirterek, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Berat Albayrak, Yekta Saraç, Güncel

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