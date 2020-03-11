YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "koronavirüs" gündemiyle yapılan toplantı sona erdi.
11.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:59
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) "koronavirüs" gündemiyle yapılan toplantı sona erdi.
Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.
Kuruldan alınan bilgiye göre, toplantı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörleri ve aralarında Koronavirüs Bilim Kuruluna üye enfeksiyon alanında uzmanı akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrasında bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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Etiketler : Yekta Saraç, Koronavirüs, Güncel
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