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YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe görüşecek.

07.10.2019 15:32YÖK, üniversitede taciz iddiasını Disiplin Kurulunda görüşecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması dosyasını perşembe görüşecek.
YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, üniversiteden iletilen dosya bu hafta perşembe yapılması planlanan YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında ele alınacak.
Yüksek Disiplin Kurulu, öğretim görevlisiyle ilgili cinsel taciz iddialarını değerlendirmeye alacak ve Rektörlüğün teklif ettiği "kamu görevinden çıkarma" cezasının uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, cinsel taciz iddialarıyla ilgili şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, konuya ilişkin disiplin soruşturması açılmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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