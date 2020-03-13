YÖK 'virüs tedbirlerini' açıkladı
Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
13.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:29
Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yükseköğretim Kurulu, Ekonomi
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