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YÖK 'virüs tedbirlerini' açıkladı

Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.

13.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:29
YÖK 'virüs tedbirlerini' açıkladı
Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Yükseköğretim Kurulu, Ekonomi

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