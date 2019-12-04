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"Yok Yere Temâşâ" kırdı geçirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

04.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:55
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez farklı bir oyunla tiyatro severlerin karşısına çıktı. 'Yok Yere Temaşa'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi. Görükle Gençlik Merkezi'nde ikinci sezonun ilk oyunu ile seyirci karşısına çıkan Serdar Soyer, Sergen Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, Faruk Oğur ve Yüksel Hakverdi tüm hünerlerini sergiledi. Serdar Solum'un ışıkta Cem Dolmacı'nın ise seste görev aldığı oyun, tiyatro severlerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.

Aralık ayı boyunca her salı saat: 20: 00'da Görükle Gençlik Merkezi'nde oynanacak oyun yeni yıldan itibaren şehir içi turnelerle oynanmaya devam edecek. - BURSA

Şehir Tiyatrosu, Güncel

Kaynak: İHA

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