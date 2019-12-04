Haberler » Güncel » Yok Yere Temaşa kırdı geçirdi - Haber

Yok Yere Temaşa kırdı geçirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi 'Yok Yere Temaşa' gösterisi ile adeta izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

04.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:54Yok Yere Temaşa kırdı geçirdi

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez farklı bir konseptle tiyatro severlerin karşısına çıktı. Alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi olarak izleyiciyle buluşan 'Yok Yere Temaşa'da iki takıma ayrılan oyuncular, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergiledi.

Görükle Gençlik Merkezi'nde ikinci sezonun ilk oyunu ile seyirci karşısına çıkan Serdar Soyer, Sergen Bölük, Tuba Bayram Böbek, Volkan Yıldız, Faruk Oğur ve Yüksel Hakverdi tüm hünerlerini sergiledi. Serdar Solum'un ışıkta Cem Dolmacı'nın ise seste görev aldığı oyun, tiyatro severlerden tam not aldı. Aynı zamanda oyunun da bir parçası olan izleyiciler, kahkahanın eksik olmadığı oyundan büyük keyif aldı.


Şehir Tiyatrosu, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Otizmli ikizlerin Hacivat-Karagöz oyunu beğenildi - Haber
17:01 Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı - Haber
17:01 Evde çıkan yangında anne - oğul öldü - Haber
16:57 PAÜ'de "Kariyerime Engel Yok" paneli - Haber
16:56 İş adamından belediye başkanına afiş tepkisi - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Son dakika: Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
15:58 Milletvekillerinin cep telefonu faturası için devletin kasasından 1,6 milyon lira çıktı - Haber
16:46 Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:40 Termik santral önergesini gündeme getiren vekil konuştu: Cumhurbaşkanı'nın vetosuna katılıyorum
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
18:43 Kayıp olarak aranırken, inşaatta cesedi bulundu
4.12.2019 17:06:50