YÖKDİL 2019 başvuruları için son gün! YÖKDİL sınavı ne zaman?

YÖKDİL başvuruları 13 – 23 Eylül tarihleri arasında alınıyor. Başvuru sürecinde sona gelinen YÖKDİL başvuruları ise ÖSYM'nin resmi internet adresinden alınıyor. YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?YÖKDİL ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI ( YÖKDİL) KILAVUZU…

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyorlar. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydı yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanır. Adaylar, 120 lira olan sınav ücretini, kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59'da sona erecektir.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 YÖKDİL güz dönemi sınavı 3 Kasım Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ve 3 saat sürecek. Sınav saat 13.15'te sona erecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL için başvuru tarihleri sona ererken adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 03 Aralık 2019 tarihinde yapılacak sınavın geç başvuru tarihi 02 Ekim 2019 saat 23:59 olarak belirlendi. YÖKDİL sonuçları ise 28 Aralık 2019'da açıklanacak.