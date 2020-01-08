YÖKDİL başvuru kılavuzu yayımlandı! YÖKDİL başvuru 2020 - YÖKDİL sınavı ne zaman?

8- 16 Ocak tarihleir arasında başvuruları alınacak olan YÖKDİL sınavı 1 Mart tarihinde yapılacaktır. Sınav başvuruları ise https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. YÖKDİL başvuru kılavızu, başvuru şartları ve sınav ücreti haberimizde...

2020 YÖKDİL/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, 1 Mart'ta yapılacak YÖKDİL sınavı başvuru kılavunuzu adayların erişimine açtı. Başkanlıktan yapılan duyuruda: '' Başkanlığımız tarafından ilk kez 03 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde alana özgü olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında uygulanmıştır.

2020 yılında YÖKDİL Sınavları alana özgü olarak 2019-YÖKDİL sınavına giren aday sayıları göz önünde bulundurularak, İlkbahar Döneminde (2020-YÖKDİL/1) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1), 01 Mart 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 08-16 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.'' açıklaması yer aldı.

YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu için tıklayın...

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

8 - 16 Ocak tarihleir arasında başvuruları alınaacak 2020 YÖKDİL/1 sınavı sonbahar dönemi için sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi.

1 Mart'ta düzenlenecek sınav, 10.15'de başlayacak ve 3 saat sürecek. YÖKDİL/1 sınavı geç başvuru ise 28 Ocak 2020 tarihinde olacak. Geç başvuru ücreti 195 TL şeklinde açıklandı.

YÖKDİL/2 NE ZAMAN?

İlkbahar dönemi YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 17-27 Temmuz 2020 tarihinde alınamaya başlanırken, 13 Eylül 2020 tarihinde de sınav yapılmış olacak. YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ise 11 Ağustos 2020.