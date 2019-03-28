YÖKDİL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2019 YÖKDİL Sınav Sonucu Sorgula!

2019 YÖKDİL sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 10 Mart 2019 tarihinde sınava giren adaylar, 180 dakika içinde 80 soruya cevap vermek için zamanla yarışmışlardı. İki haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması iyice meraklandırıyor. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları nasıl öğrenilir, sınav sonucuna itiraz nasıl edebilirsiniz? İşte detaylar...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sene YÖKDİL sınavı 10 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirildi. Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dilde yapılan YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi kesin değil ama adaylar tarafından bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

YÖKDİL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

YÖKDİL sınav değerlendirmesi, 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak ve yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.

Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı/ Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

? Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL SINAVI NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL Sınav Takvimi

Aday Başvuruları : 30 Ocak - 08 Şubat 2019

Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması : 04 - 09 Mart 2019

Sınav Tarihi : 10 Mart 2019

Sınav İtirazı : 11 - 15 Mart 2019