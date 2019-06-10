YÖKDİL sınavı ne zaman? 2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

2017 yılında başlatılan YÖKDİL sınavında sorular Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor, sınavı ise Anadolu Üniversite tarafından düzenleniyordu. YÖK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile sınavın artık ÖSYM tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu. Açıklamaya göre; sonbahar dönemi 2019 YÖKDİL sınavı, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. YÖKDİL sınav takvimi ve YÖK'ün açıklaması haberimizde.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 03 Kasım 2019 tarihinde, "Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce" dillerinde, "Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında yapılacaktır. Sınav için başvurular, 13-23 Eylül tarihlerinde yapılacak.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği istenen öğrencilerin dil yeterlilik düzeyini belirlemeye yönelik yeni bir sınav olarak 2017 yılında başlatıldı.

YÖKDİL SINAVI YÖK'ÜN KOORDİNESİNDE ÖSYM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Yeni YÖK" olarak, yükseköğretim sistemimizde ilk kez uygulamaya koyduğumuz "alana özgü tek yabancı dil sınavı" olan YÖKDİL, bilindiği üzere YÖK'ün koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulanmaktaydı.

YÖKDİL sınavının sürdürülmesindeki katkılarından dolayı Anadolu ve Ankara Üniversitelerine teşekkür ederiz.

2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık "ÖSYM" tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, "Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında uygulanmaya devam edecektir.

2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 03 Kasım 2019 tarihinde, "Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce" dillerinde, "Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler" alanlarında yapılacaktır.

"Akademisyen dostu Yeni YÖK" olarak kurguladığımız YÖKDİL Sınavı yine YÖK'ün koordinesinde ÖSYM tarafından yapılmaya devam edilecek olup, sınav tarihlerine ilişkin bilgi her yıl ÖSYM'nin sınav takviminde yer alacaktır.?

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YÖKDİL TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2019-YÖKDİL

Sınav tarihi: 03.11.2019

Başvuru tarihi: 13.09.2019 - 23.09.2019

Geç başvuru tarihi: 02.10.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 28.11.2019