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YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2020 YÖKDİL/1 sonucu sorgulama

ÖSYM, 1 Mart günü yapılan YÖKDİL/1 sınav sonuçlarını erişime açtı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav sonucu nasıl öğrenilir? Akademik kariyer için gerekli olan YÖKDİL 2020 sınav sonucu belli oldu. İşte, YÖKDİL sonucu 2020...

16.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
YÖKDİL sonuçları açıklandı! 2020 YÖKDİL/1 sonucu sorgulama

2020 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilecek. Adayların, sonuçlar için TC kimlik numarası ve aday şifrelerini girmeleri yeterli olacak. YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı haberimizde.

YÖKDİL SONUÇLARI BELLİ OLDU

01 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

YÖKDİL sınav sonucu sorgulama için tıklayın...

YÖKDİL/1 CEVAP KAĞITLARI YAYIMLANDI

Uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 16 Mart 2020 tarihinde saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Etiketler : YÖKDİL, Gündem, Eğitim, Güncel

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