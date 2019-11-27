YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM 2019 YÖKDİL soruları ve cevapları

Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen YÖKDİL soruları ve cevapları da açıklandı. YÖKDİL sonuçlarını ve cevap kayıtlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin internet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler. YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı…

2019 YÖKDİL Sonuç Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın…

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 3 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2019-YÖKDİL SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI

Akademik kariyer düşünen adaylara, 3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına ilişkin öğrencilerin cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına işaretledikleri aday cevapları ve soruların doğru cevapları ÖSYM'nin adresinden paylaşıldı. Sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.50'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.