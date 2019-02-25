Üretimleri desen, resim ve yeni medya gibi farklı tekniklerle hayat bulan İzmirli sanatçı Etem Şahin'in Ilgın Deniz Akseloğlu'yla işbirliği içinde ürettikleri ilk projeleri Yokgün, 28 Şubat - 27 Nisan 2019 tarihleri arasında "Operation Room"da.

Yokgün'de yoğunlukla kağıt üzerine karışık teknikler kullanarak gerçekleştirdiği işlerini sergileyecek olan Şahin, çalışmalarını projede yazar ve küratör olarak yer alan Ilgın Deniz Akseloğlu'yla diyalog içerisinde üretti.

Çeşitli mecralarla etkileşime girerek aynı zaman parçası içinde bulunmaya, aynı imgeleri görmeye çalışan iki kişinin iletişim ve anlaşma serüvenini konu alan Yokgün, "Operation Room" galeri alanına özgü bir yerleştirmeyle vücut bulacak.

Olabilirliği aranan, varlıkları ara ara şüpheyle sorgulanan, bazen de hiç yorulmadan zihinlere konuveren bu imgeler, düş ürünü olmaları sebebiyle çoğunlukla uzam ve zamanın dışına taşmaya meylediyor ve izleyiciyi de bu coğrafyaya davet ediyor.

"An ve Anlaşmak Üzerine Bir Deneme" alt başlığıyla sergiyle aynı adı taşıyan, Ilgın Deniz Akseloğlu'nun yazılarından ve Etem Şahin'in resimlerinden oluşan, Umut Altıntaş'ın tasarladığı ve İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı edisyonu yayınlanacak bir kitap da sergiye eşlik edecek.

Sergi, 28 Şubat 2019 Perşembe günü, saat 18:00'da açılacak ve 28 Şubat - 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Amerikan Hastanesi "Operation Room" Sanat Galerisi'nde gezilebilecek.

"Operation Room", Pazar günleri hariç her gün, 10:00 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Kaynak: Bültenler