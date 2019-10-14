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Yoklama kaçakları kontrolde yakalandı

Ordu'da asker yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi kontrol uygulamasında yakalandı.

14.10.2019 13:12Yoklama kaçakları kontrolde yakalandı
Ordu'da asker yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi kontrol uygulamasında yakalandı.

Kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, lokal ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının ve suç örgütlerinin gelir kapılarından birisi olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesi ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında uygulama gerçekleştirildi. 598 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen uygulama kapsamında 241 umuma açık yer ile 23 metruk binanın kontrolü yapıldı. 3 bin 321 şahıs sorgulanırken 1 nafaka hükümlerine uymama, 4 yoklama kaçağı olmak üzere 5 şahıs yakalandı. Uygulamada 441 araç sorgulanırken 21 araca 4 bin 825 lira para cezası uygulandı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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