Yoklama kaçakları polis uygulamasından kaçamadı

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan ilçesinde asker kaçakları, polisin gerçekleştirdiği 'huzur güven uygulaması'na takıldı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece 21.00 ile 24.00 saatleri arasında şehrin muhtelif yerlerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Adana'nın bütün ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada Kozan'da 411 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Denetimler sonucu 3 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligatlar yapıldı. Uygulamada sorgulanan 114 araçtan üçü trafikten men edilirken 30 araç ve sürücüsüne çeşitli kusurlardan 4 bin 833 TL idari para cezası kesildi.

Ekipler, huzur güven uygulamasını umuma açık yerlerde de gerçekleştirdi. Bir kahvehaneye korona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu. Kontrol edilen 23 umuma açık yerde denetim gerçekleşirken trafik kontrollerinde 30 araca çeşitli maddelerden toplam 24 bin 833 TL idari para cezası kesildi. - ADANA