Yokluktan Geldi "Güçlü" Kadınların Kahramanı Oldu

Kaynak: AA

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'de yaşayan iki kız annesi Hatice Nur Uzgenç'in kurduğu Güçlü Kadın Derneği, onlarca mağdur kadına umut oldu.Manisalı Hatice Nur Uzgenç, genç yaşta yaptığı ve psikolojik şiddet nedeniyle sonlandırdığı evliliğinden dünyaya gelen 2 kızına iyi bir gelecek sunmak ve ayaklarının üzerinde durabilmek için güzellik ürünleri pazarlamaya başladı.Bir süre evden devam ettiği satışların iyi gitmesi üzerine kazandığı parayla 75 metrekarelik bir güzellik merkezi açan Uzgenç, 22 yılda önemli bir başarıya imza atarak 6 şubeye ve 100 bine yakın kayıtlı üyeye ulaştı.Bu süreçte kendisiyle aynı kaderi paylaşan binlerce kadının hikayesini dinleyen Uzgenç, onların da kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için mesleki eğitimler veren bir dernek kurmaya karar verdi.Tek maddi kaynağı güzellik merkezi olan Güçlü Kadın Derneği (GÜÇKADER), maddi zorluklarla karşılaşan, çocuklarıyla ayakta kalmak isteyen, yalnız bırakılmış kadınlara umut oldu.İhtiyaç sahibi kadınlara eğitim, iş ve kalacak yer imkanı sağlayan Hatice Nur Uzgenç, çevresinde de hemcinslerine sunduğu destekle anılıyor."Hikayemiz aynı, kahramanları farklı"GÜÇKADER Genel Başkanı Hatice Nur Uzgenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı kadınların hayatına dokunmayı amaçladığını çünkü başarmış kadınların, başarmakta zorlananlara karşı sorumluluğu olduğuna inandığını belirtti.Derneğin tüzüğündeki tek amacın "mesleki eğitim vermek ve istihdam sağlamak" olduğunu vurgulayan Uzgenç, meslek hayatına ara vermiş, okulu bırakmış, okuyamamış, mesleği olmayan, kendi gücü ile eğitime katılamayacak kadınlara ulaştıklarını ve onları meslek sahibi yaptıklarını dile getirdi.Uzgenç, akademi kapsamında verdikleri sertifikaların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğunu, zaman zaman bakanlıklarla iş birliği ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitimler düzenlediklerini aktararak, "Başlarken hiçbir şey kolay değildi. Maddi, manevi desteğe sahip değildim. Çok inanarak yaptığım için başardım. Yaşadığım zorlukları da unutmadım. Başka insanlara fayda sağlamak istedim. İki amaç edindim; çocuklarıma iyi bir eğitim vermek, benim gibi zorluk çeken insanlarla omuz omuza olmak." dedi.Hikayesini yazdı"İş hayatına atılmak, para kazanmak, ailede söz sahibi olmak kolay değil, 'yapamazsın' diyen çok oldu." ifadelerini kullanan Uzgenç, diğer kadınlara umut vermesi için otobiyografisini de "Hikayemiz aynı, kahramanları farklı" adını verdiği kitapta kaleme aldığını söyledi.Uzgenç, her dezavantajlı kadının öyküsünde yalnızlık, maddi zorluk, şiddet gibi unsurların yer aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Kadının toplumda iyi meslek sahibi olmasını, eğitim almasını, sorumluluklarını severek yerine getirmesini istiyorum. Kitabımda benden çok daha fazla zorluklarla karşılaşmış kadınların da hikayesi var. Başarılı insanların en önemli özelliği bence mücadele süresi. Herkes dibe vurabilir ama önemli olan dipte kalış süresidir çünkü dibe düşmeden yukarı çıkmak çok zor."Patron olarak görmüyorlarHatice Nur Uzgenç'in sahibi olduğu güzellik merkezinde baş estetisyen olarak 11 yıldır çalışan Aynur Bora da "Hayat herkesin istediği gibi gitmiyor. Hayatı iyi gitmeyen insanlardan biri de bendim." dedi.Eşinin iflas ettiğini, her şeyi kaybettiklerini söyleyen Bora, şunları anlattı:"Biz onu patron olarak görmüyoruz. Bize balık vermiyor, balık tutmayı öğretiyor. Bizden çok çalışıyor. Bu durumu 'Nur'un Gemisi' olarak özetliyorum. Nur'un gemisine binen kurtuluyor. Onunla çalışmaktan keyif alıyorum. Hayata dört elle sarılmamız gerekiyor, acıların bizi demoralize etmemesi gerekiyor. Nur Hanım da bizim rol modelimiz oluyor."