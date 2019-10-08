Yokoluş İsyanı - İngiltere Başbakanı Johnson'dan çevreci göstericilere: 'Esrar kokan huysuzlar'

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) adlı çevreci grubun, dün birçok ülkede eşzamanlı başlattığı ve iki hafta sürecek iklim eylemlerinde Londra'da pek çok kişi tutuklandı.

Başbakan Boris Johnson, göstericileri "esrar kokan" ve "işbirliği yapmayan huysuzlar" şeklinde tanımladı.

Grup, "Uluslararası İsyan" sloganı ile başlattığı sivil itaatsizlik eylemlerinin, Avrupa'nın yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda'nın da dahil olduğu çok sayıda ülkede toplam 60 kentte düzenleneceğini açıklamıştı.

Dün Londra'daki gösterilerde protestocular resmi binaların önünde, ana yol ve meydanlarda toplanıp çadırlar kurarken, kimi göstericiler kendini yapışkanlarla yollara ve araçlara yapıştırdı.

Başkentte gözaltına alınanların sayısı 280'i buldu.

Geçen yıl İngiltere'de kurulan grup, iklim konusunda derhal ciddi adımların atılması talebiyle dün Londra'da "güç odaklarının merkezlerini barışçıl bir şekilde işgal edip kapatacağını" duyurmuştu.

Facebook'ta 300 bine yakın takipçisi olan grup, bu protestolarla iklim ve yaban hayatı ile ilgili sorunlar konusunda acil önlemler alınmasını talep ediyor.

Johnson: 'Esrar kokan huysuzlar'

Başbakan Boris Johnson, göstericileri "esrar kokan" ve "işbirliği yapmayan huysuzlar" şeklinde tanımladı.

Margaret Thatcher ile ilgili bir kitabın tanıtım etkinliğine katılan Başbakan, göstericilerden "esrar kokulu konaklama yerlerini" terk etmelerini ve yol kapatma eylemlerine son vermelerini istedi.

Johnson, "Güvenlik görevlileri, yolların işbirliğini reddeden huysuzlar ve her türden protestocular tarafından kapatıldığını belirterek buraya gelmemi istemedi. Üzerime yumurta atılması riski olduğunu söylediler" diye konuştu.

Johnson ayrıca İngiltere'nin eski başbakanı "Demir Leydi" lakabıyla bilinen Margaret Thatcher'dan öğrenecekleri çok şey olduğunu, Thatcher'ın, İsveçli kız çocuğu Greta Thunberg gibi aktivistlerden çok önce sera gazları sorununu ciddiye aldığını ifade etti.

Yokoluş İsyanı'nın Nisan ayında Londra'da düzenlediği ve günlerce süren protesto eylemlerinde 1.130 kişi gözaltına alınmıştı.

Grup bu eylemlerin çok daha büyük olacağını iddia ediyor.