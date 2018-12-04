Yoksa Annem Bir Denizkızı mı?

Stella, annesinin verdiği kıymetli hediyeyi yanına alarak gizemli derinliklere iniyor ve medcezirler kadar güçlü sırları barındıran okyanusun kıyısına kaçıyor. Ateş gibi parlayan bir kolyeden sessiz bir ırk, denizin kelimelerini fısıldıyor.

Kaçırılması ve zorla çalıştırılması kaçışının bedeli gibi görünüyor. Bu fantastik yolculuk hem kendisi hem de annesi hakkında şüphelerini doğrulayacak mı yoksa tüm hissettikleri sadece bir yalandan mı ibaret.

Tania Unsworth herkesin etkileneceği bir hikâyeyi deniz kızlarının fantastik varlığı üzerinden anlatıyor.

"Yoksa Annem Bir Deniz Kızı mı?" özellikle çocuk edebiyatını sevenler için bir baş yapıt. Times tarafından haftanın kitabı olarak seçilmiştir.