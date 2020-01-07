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Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde

Nepal'deki yoksul çocuklara yardım için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, Kocaeli'ne ulaştı.

07.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:48 Yoksul çocuklar için İngiltere'den Nepal'e yürümeye başlayan gezgin Kocaeli'nde
'deki yoksul çocuklara yardım için 'den Nepal'e yürümeye başlayan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, 'ne ulaştı.
Pope, Kocaeli'nde verdiği molada gazetecilere açıklama yaptı, Nepal'daki yoksul çocuklara yardım etmek için bu yolculuğu planladığını söyledi.
Geçtiği her yerde ilgiyle karşılandığını ifade eden Pope, 'de insanların kendisine sürekli selam verdiğini ve yardımcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Nepal'de deprem nedeniyle insanlar öldü, evler yıkıldı. Oradaki yetişkinlere ve özellikle çocuklara yardım için gidiyorum. Eşim gidemediği için ben oraya gitmek istiyorum. Yolum inanılmaz güzel. Güzel insanlarla karşılaşıyorum. Yürürken insanlarla diyalog halindeyim. Türkiye çok güzel, Türk insanları çok yardımsever."
Karamürsel ilçesinde yol kenarındaki bir marketten yiyecek ve içecek alan Pope, Türk kahvesi de içtikten sonra yoluna devam etti.
Karamürsel Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kendisine eşlik ettiği Pope, Yalova'nın Altınova ilçesi güzergahından yoluna devam etti.

İngiltere, Türkiye, Kocaeli, Nepal, Güncel

Kaynak: AA

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