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Yoksul çocuklar için Nepal'e yürüyen gezgin Yalova'da

Nepal'deki yoksul çocuklara yardım amaçlı İngiltere'den yola çıkan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, Yalova'ya ulaştı.

08.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:54Yoksul çocuklar için Nepal'e yürüyen gezgin Yalova'da
'deki yoksul çocuklara yardım amaçlı 'den yola çıkan İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, 'ya ulaştı.
Nepal'e gitmek üzere yola çıkan ve dün gece Altınova ilçesine ulaşan Pope, bugün öğle saatlerinde 'ya gitmek üzere yola çıktı. Pope, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce kalçasını kırdığında vaktin ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.
Zamanın kıymetini anladıktan sonra insanlara son nefesinde dahi yardım edebilmek için yola çıkma kararı aldığını anlatan Pope, "İnsanlara yardımcı olabilmek için yola çıkmak istedim. Final hedefim Nepal. Orada depremden etkilenen insanlar ve özellikle de çocuklara yardım etmek istiyorum. Ama artık Türkiye'de edindiğim arkadaşlarımı görmek için de geri dönebilirim. Çok güzel bir yer, güzel bir bölge, Türkiye'ye bayıldım. Cesaret ve nezaketin ülkesi."
"Herkesin hayata katacağı ekstra bir şeyler var"
Kendi masraflarını karşıladığını, seyahat esnasında kendi arabasında uyuduğunu ifade eden Pope, ancak ıslanan kıyafetleri kurutmak için 10 gün arayla otellerde de konakladığını belirtti.
Normalde geceleri de yolculuk yaptığını, yol üzerindeki dinlenme tesislerinde duraklayarak dinlenmeye çekildiğini aktaran Pope, şöyle konuştu:
"Şimdi buradan Bursa'ya gidiyorum. Oradan da Ankara'ya, sonra Gürcistan, Azerbaycan ve Pakistan üzerinden Nepal'e gideceğim. İki ayda bir izne geri dönüyorum. Hayata teşekkür etmenin en güzel yollarından biri. Herkesin hayata katacağı ekstra bir şeyler var. Bu yıl içerisinde Nepal'e varmayı planlıyorum. Yanımda polis varken yol almak çok daha kolay oluyor. Günde 25 kilometre kadar yürüyorum. Ayrıca çocuklara yönelik online yardım kampanyasını yürütüyorum."
Türk insanı gibi çayına da hayran kaldığını dile getiren Pope, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Konuşmanın ardından üç teker üzerine kurulu aracının kemerini giyen Pope, daha sonra Bursa'ya doğru yola çıktı.

İngiltere, Yalova, Bursa, Nepal, Güncel

Kaynak: AA

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