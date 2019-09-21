Haberler » Güncel » Haber

Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - GAZİANTEP

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu.

21.09.2019 23:49
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yokuş çıkarken arızalanıp şoförü tarafından durdurulamayan kamyonet, arkasından gelirken durumu fark eden traktör sürücüsünün aracını kamyonete dayaması sonucu durduruldu.
İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan Devlet Demiryolları Altgeçidi çıkışı rampasında arızalanan Mehmet Gilgil'e ait 27 MA 5693 plakalı biber yüklü kamyonet rampada kaldı.
Geri geri gitmeye başlayan kamyonetteki arızayı fark eden seyir halindeki traktör sürücüsü Mustafa Çıngı, aracını dayayarak kamyoneti durdurdu ve olası bir kazayı önledi.
Gilgil, traktör sürücüsü Çıngı'ya teşekkür ederken kamyonet, İslahiye Belediyesine ait iş makinesi yardımıyla çıkarıldı.
Yokuşta arızalanan kamyoneti traktör durdurdu - GAZİANTEP

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:15 Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu
00:15 Saldırgan "yanlış" kişiyi yaraladı
00:12 Mersin'de hemzemin geçitte kaza: 4 yaralı
00:08 Sultangazi'de silahlı ve tornavidalı eşya taşıma kavgası: 2 yaralı
00:08 Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
00:08 İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
00:07 Genç kızın 6'ncı kattan atlama anı kamerada